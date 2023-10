Plus de 100 grands films à partager avec vos ados

Publié le

À l’approche des fêtes, les magazines Je bouquine et Phosphore ont sélectionné pour vos ados des dizaines de films que vous aurez grand plaisir à voir (ou revoir) avec eux ! Téléchargez ces deux articles et piochez dans les thèmes qui tentent toute la famille : attention, cela ne va pas être facile de choisir ! Bons films et joyeux Noël !

La sélection des 100 films à ne pas rater du magazine Phosphore

Pour Noël, Phosphore met un coup de projecteur sur ses 100 films cultes. Des sagas incontournables comme Star Wars aux rom-coms irrésistibles du style La La Land, en passant par des thrillers tels que Shutter Island, préparez-vous à une traversée magistrale de l’histoire du cinéma !

6 films avec de bons gros méchants

Le Parrain de Francis Ford Coppola • 1972

The Dark Knight, Le Chevalier Noir de Christopher Nolan • 2008

Scarface de Brian De Palma • 1984

Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme • 1991

Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone • 1966

Impitoyable de Clint Eastwood • 1992

9 films sur la Seconde Guerre mondiale

La Mélodie du bonheur de RobertWise • 1965

Le Dictateur de Charlie Chaplin • 1940

To Be or Not to Be d’Ernst Lubitsch • 1942

Dunkerque de Christopher Nolan • 2017

La Grande Vadrouille de Gérard Oury • 1966

La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara • 1956

La Liste de Schindler de Steven Spielberg • 1993

Il faut sauver le Soldat Ryan de Steven Spielberg • 1998

Le Tombeau des lucioles d’Isao Takahata • 1988

7 films qu’il ne faudrait pas spoiler

Shutter Island de Martin Scorsese • 2010

Sixième Sens de M. Night Shyamalan • 1999

Usual Suspects de Bryan Singer • 1995

La Planète des singes de Franklin J. Schaffner • 1968

Fight Club de David Fincher • 1999

Psychose d’Alfred Hitchcock • 1960

Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot • 1955

10 films qui font tomber amoureux

Titanic de James Cameron • 1997

Elle et lui de Leo McCarey • 1939

La La Land de Damien Chazelle • 2016

Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner • 1989

West Side Story de Robert Wise • 1961

Le Lauréat de Mike Nichols • 1967

Pretty Woman de Garry Marshall • 1990

Un jour sans fin de Harold Ramis • 1993

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet • 2001

Eternal Sunshine of a Spotless Mind de Michel Gondry • 2004

4 films qui entonnent la Marseillaise

La Grande Illusion de Jean Renoir • 1937

Casablanca de Michael Curtiz • 1942

La Môme d’Olivier Dahan • 2007

Jules et Jim de François Truffaut • 1962

4 films qui font courir

La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock • 1959

Jurassic Park de Steven Spielberg • 1993

Forrest Gump de Robert Zemeckis • 1994

Indiana Jones et les aventuriers de l’Arche perdue de Steven Spielberg • 1981

7 sagas immanquables

Retour vers le futur de Robert Zemeckis • 1985

Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson • 2001

Star Wars de George Lucas and co • 1977

Cinematic Marvel Universe de Jon Favreau and co • 2008

Toy Story de John Lasseter and co • 1996

Harry Potter de Chris Columbus and co • 2001

Twilight de Catherine Hardwicke and co • 2008

11 films qui font pleurer

Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore • 1988

Interstellar de Christopher Nolan • 2014

Sur la route de Madison de Clint Eastwood • 1995

120 battements par minute de Robin Campillo • 2017

Mommy de Xavier Dolan • 2014

Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina • 2017

Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir • 1989

Elephant Man de David Lynch • 1981

Là-haut de Pete Docter et Bob Peterson • 2009

Kramer contre Kramer de Robert Benton • 1979

E.T. L’Extraterrestre de Steven Spielberg • 1982

4 films avec des animaux

Le Livre de la jungle de Wolfgang Reitherman • 1967

Le Roi lion de Roger Allers et Rob Minkoff • 1994

Les Dents de la mer de Steven Spielberg • 1975

Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki • 1997

7 films qui se déroulent à New York

Il était une fois en Amérique de Sergio Leone • 1984

King Kong de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack • 1933

Serpico de Sidney Lumet • 1973

Diamants sur canapé de Blake Edwards • 1961

Manhattan de Woody Allen • 1979

Malcolm X de Spike Lee • 1992

SOS Fantômes d’Ivan Reitman • 1984

4 films qui ont la tchatche

Les Quatre Cents Coups de François Truffaut • 1959

Le Péril jeune de Cédric Klapisch • 1994

Douze Hommes en colère de Sidney Lumet • 1957

Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra • 1939

4 films avec des problèmes de riches

Citizen Kane d’Orson Welles • 1941

La Fureur de vivre de Nicolas Ray • 1955

Chantons sous la pluie de Stanley Donen • 1952

All About Eve de Joseph L. Mankiewicz • 1950

4 films avec des problèmes de pauvres

Les Raisins de la colère de John Ford • 1940

Parasite de Bong Joon Ho • 2019

Le Kid de Charlie Chaplin • 1921

Spartacus de Stanley Kubrick • 1960

5 films qui ne manquent pas de tranchant

Kill Bill de Quentin Tarantino • 2003

Les Sept Samouraïs de Akira Kurosawa • 1955

Scream de Wes Craven • 1996

Shining de Stanley Kubrick • 1980

Edward aux mains d’argent de Tim Burton • 1990

6 films où ça tire des coups de feu

Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino • 1978

Rio Bravo de Howard Hawks • 1959

Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré • 1982

Certains l’aiment chaud de Billy Wilder • 1959

Le Limier de Joseph L. Mankiewicz • 1972

Piège de cristal de John McTierna • 1988

4 films où le futur n’est pas réjouissant

Mad Max : Fury Road de George Miller • 2015

Matrix de Lana et Lilly Wachowski • 1999

Metropolis de Fritz Lang • 1927

Hunger Games de Gary Ross • 2012

3 films de Noël

La Vie est belle de Frank Capra • 1946

The Shop Around the Corner d’Ernst Lubitsch • 1940

L’Étrange Noël de Monsieur Jack d’Henry Selick • 1993

”100 films qui crèvent l’écran (mais pas les yeux)”, article extrait du magazine Phosphore n°521, décembre 2021. Textes : Laurent Djian, David Groison. Illustrations : Julien Bartoleschi.

La sélection des 15 films de Noël du magazine Je bouquine

Au programme de cette sélection spéciale pour Noël : des dîners qui dérapent, des bisous sous le gui et des lutins à gogo…Tout ce qu’il faut pour un marathon en famille (ou en solo) : préparez le chocolat chaud et les pulls à pompons !

Petit spoiler, voici les trois super chouchous !

1. Santa & Cie

Un film d’Alain Chabat, avec Pio Marmaï, Golshifteh Farahani… Sorti en 2017.

Mention spéciale : Une mission, sauver la magie de Noël



3 raisons de le voir

• Pour Alain Chabat. L’acteur est parfait en Père Noël complètement à l’ouest. Mais pas seulement ! C’est aussi lui qui a écrit et réalisé Santa & Cie. Depuis son premier film, Didier, en passant par Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ou RRRrrrr !!!!, Alain Chabat fait des films fun, décalés et uniques. Son humour absurde nous fait mourir de rire !

• Pour la ribambelle de stars. Audrey Tautou en Mère Noël, Pio Marmaï en avocat du Père Noël, Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow en policiers… Tu devrais reconnaître pas mal de visages.

• Pour sa tendresse. Santa & Cie émerveillera les enfants et fera rire les plus grands. Son message est classique, un vrai conte de Noël qui réchauffe le cœur, mais sans mièvrerie et toujours avec légèreté. Un vrai bon moment à passer en famille !

2. The Holiday

Un film de Nancy Meyers, avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black. Sorti en 2006.

Mention spéciale : Échangeons nos maisons !

L’une, Amanda, vit aux États-Unis. Réalisatrice de bandes-annonces de films, elle vit dans une somptueuse maison de Beverly Hills. L’autre, Iris, journaliste, habite une délicieuse petite maison de la campagne anglaise. Alors que Noël approche, les deux femmes, qui ne se connaissent pas, se retrouvent en galère amoureuse. Pour se remonter le moral, elles décident sur un coup de tête d’échanger leur domicile le temps des fêtes.

On ne sait plus où donner de la tête ! Le casting de dingue (Cameron Diaz, Kate Winslet…), la BO géniale (Aretha Franklin, le duo Wham !), l’humour top (Cameron Diaz en talon dans la neige), l’émotion (Jude Law en larmes et trop charmant)…

3. Miracle sur la 34e rue

Un film de George Seaton, avec Maureen O’Hara, Edmund Gwenn… Sorti en 1947.

Mention spéciale : Vieux fou attendrissant

Doris cherche quelqu’un pour jouer le Père Noël chez Macy, le grand magasin dans lequel elle travaille. Se présente Kris Kringle, un vieux monsieur sympa, qui prétend être le Père Noël. Désespérée, Doris l’embauche. Mais alors que les fêtes battent leur plein, Kris se fait de plus en plus remarquer. Le gentil barbu ne veut pas en démordre : il est le véritable Père Noël ! Fred, un jeune avocat amoureux de Doris, décide de prendre la défense de Kris lors du procès qui s’ouvre pour décider si, oui ou non, il est bien celui qu’il prétend être.

On s’émerveille… Toute la magie des fêtes réside dans ce film en noir et blanc. Il insiste aussi sur le côté terre à terre des adultes et leur besoin de tout comprendre et de tout contrôler.

Je bouquine n°454, décembre 2021. Textes : Agathe Guilhem et Victoria Jacob. Illustrations : Oriol Vidal.

